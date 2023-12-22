РФ удалось добиться переноса региональной конференции ФАО из Кишинева в Рим

Мария Захарова прокомментировала позицию Молдавии.

Российским властям удалось добиться переноса проведения 34-ой по счету сессии региональной конференции ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН) из Кишинева в Рим. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что такое решение было принято в связи с недопуском российской делегации в Молдавию.

Благодаря скоординированным усилиям МИД, посольства и постпредства при ФАО нашей стране удалось добиться переноса места проведения... сессия должна состояться 14-17 мая. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 19 марта власти Молдавии объявили об отказе разрешить въезд в страну российских дипломатов для участия в упомянутом мероприятии. Власти в Кишиневе предложили Москве ограничиться участием на уровне посольства России в Молдавии или принять участие в заседании в дистанционном формате.

МИД РФ считает атаку на свое посольство в Литве результатом русофобской политики Вильнюса.

Фото и видео: МИД России