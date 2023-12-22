МИД РФ считает атаку на свое посольство в Литве результатом русофобской политики Вильнюса

Мария Захарова призвала власти в Вильнюсе расследовать преступление.

Российское министерство по иностранным делам считает атаку на свое посольство в Литве результатом русофобской политики Вильнюса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. МИД РФ требует от коллег объективного расследования нападения на российское посольство на территории Вильнюса, а также наказания виновных в этом происшествии. Чиновница добавила, что российская сторона требует от литовской полиции надлежащего обеспечения безопасности своего посольства, а также компенсацию нанесенного ущерба.

Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в дипломатическое здание в Вильнюсе. В результате инцидента была повреждена стена дома. Подозреваемого позже задержали правоохранительные органы.

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Фото и видео: МИД России