В МИД РФ рассказали о том, что украинские граждане в Европе просят помощь у России.

МИД РФ: 225 украинских детей были изъяты у своих родителей в странах Европейского союза. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что наиболее удручающая ситуация зафиксирована на территории Германии, в которой власти изъяли у родителей 71 ребенка.

Не лучше обстоят дела в других странах: Польша - 33 ребенка, Италия - 25, Чехия - 24, Швеция - 17. Это все дети, которые были изъяты у своих родителей, и родители оказались без каких-либо прав по обеспечению заботы, образования, воспитания своих детей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны заметили, что ожидают от так называемых блюстителей прав детей в странах коллективного Запада формирования коалиции по возвращению несовершеннолетних, похищенных европейскими спецслужбами. Мария Захарова заметила, что в России готовы способствовать такой работе, так как обладает массой информации, которую считает полезной.

МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей.

Фото и видео: МИД России