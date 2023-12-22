Мария Захарова оценила встречу коалиции помощи Киеву, которая состоится 11 апреля.

Киевский режим и коллективный Запад продолжают эксплуатировать "детскую тему", их цинизм поражает. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница таки образом прокомментировала предстоящую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей. Известно, что мероприятие запланировано на 11 апреля. В МИД РФ подчеркнули, что европейские социальные службы занимаются воровством несовершеннолетних под разными предлогами, а также насильно забирают их у живых и здоровых родителей.

Цинизм создателей данного проекта поражает. Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат подчеркнула, что "западные режиссеры и киевская хунта" продолжают без зазрения совести эксплуатировать вопрос детей. Они используются в качестве приманки, чтобы под видом решения псевдоблагородной задачи вовлечь в преступление как можно большее количество стран в рамках реализации "формулы Зеленского".

РФ будет добиваться признания происходящего вокруг ЗАЭС и Украины.

Фото и видео: МИД России