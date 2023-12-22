РФ будет добиваться признания происходящего вокруг ЗАЭС и Украины

Мария Захарова рассказала о планах России по распространению данных об атаках ВСУ по ЗАЭС.

Москва будет добиваться признания происходящего вокруг Запорожской атомной электростанции и Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что проблема будет подниматься в профильных международных структурах. В частности, страна созовет внеочередную сессию овета управляющих МАГАТЭ (Международного агентствоа по атомной энергии).

Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совета Безопасности ООН. Намерены добиваться от профильных международных организаций признания происходящего не только вокруг ЗАЭС. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Андерсен писал такие сказки". Захарова о Дне дурака в Германии.

Фото и видео: МИД России