РФ будет добиваться признания происходящего вокруг ЗАЭС и Украины

Москва будет добиваться признания происходящего вокруг Запорожской атомной электростанции и Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что проблема будет подниматься в профильных международных структурах. В частности, страна созовет внеочередную сессию овета управляющих МАГАТЭ (Международного агентствоа по атомной энергии).
Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совета Безопасности ООН. Намерены добиваться от профильных международных организаций признания происходящего не только вокруг ЗАЭС.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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