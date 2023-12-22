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РФ будет добиваться признания происходящего вокруг ЗАЭС и Украины

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Мария Захарова рассказала о планах России по распространению данных об атаках ВСУ по ЗАЭС.

Москва будет добиваться признания происходящего вокруг Запорожской атомной электростанции и Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что проблема будет подниматься в профильных международных структурах. В частности, страна созовет внеочередную сессию овета управляющих МАГАТЭ (Международного агентствоа по атомной энергии).

Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совета Безопасности ООН. Намерены добиваться от профильных международных организаций признания происходящего не только вокруг ЗАЭС.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: запорожская аэс, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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