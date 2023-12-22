"Андерсен писал такие сказки". Захарова о Дне дурака в Германии

В МИД России прокомментировали легализацию запрещенных веществ в ФРГ.

Западные государства и общества встали на путь саморазрушения. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница отмети ла, что легализация наркотических средств идет в странах коллективного Запада ведется семимильными шагами. В качестве примера она привела вступивший в силу с первого апреля в Германии закон о легализации и декриминализации каннабиса. Подобные тенденции, по словам дипломата, наблюдаются во всем мире. Такой процесс в России считают разрушением человека и общества в целом.

Это сказка – Андерсен писал такие сказки, и все смеялись, <…> говорили, что в жизни такого не может быть. Как это? А вот так это. Когда вся страна одурачена настолько, что в день Дурака отмечает легализацию очередного вида наркотических средств. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Всё насмарку". Захарова о переговорах в ЕС по 14-му пакету санкций.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik