"Всё насмарку". Захарова о переговорах в ЕС по 14-му пакету санкций

Мария Захарова оценила слова Валдиса Домбровскиса.

Желание Европейского союза во что бы то ни стало согласовать очередной санкционный пакет против России – абсолютно бездумное. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом дипломат прокомментировала заявление первого заместителя главы Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса о том, что коллективному Брюсселю трудно даются переговоры по 14-му пакету антироссийских ограничений, однако этот "пакет должен быть согласован в течение весны".

Это как положить шланг, открыть воду на участок своего соседа, чтобы затопить его, не подумав о том, что этот участок находится выше, чем свой собственный, и вся вода будет спускаться вниз, а потом кричать, что урожай пошел насмарку. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik