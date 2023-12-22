Адвокат Горшков предложил регистрировать частные электросамокаты

Эксперт прокомментировал инициативу "Союза пешеходов" ввести экзамен на права для любителей электросамокатов.

Адвокат Правового центра "Человек и закон" Сергей Горшков предложил регистрировать частные электросамокаты. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инициативу "Союза пешеходов" ввести экзамен на права для любителей электросамокатов. По его словам, это необходимо закрепить в федеральном законе и поправках в ПДД, так как без этого нельзя будет заставить людей что-то сдавать. Горшков отметил, что сезон уже начался, и никто не будет прорабатывать никаких изменений без статистики. Адвокат предложил регистрировать частные самокаты, чтобы их могли идентифицировать.

Ранее мы сообщали, что список зон с запретом для арендных электросамокатов расширят в Петербурге.

Фото: Piter.tv