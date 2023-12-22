В Петербурге выплатили сотрудникам более 31 млн рублей долгов

С начала 2024 года было возбуждено девять уголовных дел нарушений Трудового кодекса

В Петербурге работодатели выплатили сотрудникам более 31 млн рублей долгов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Отмечается, что с начала 2024 года было возбуждено девять уголовных дел нарушений Трудового кодекса. Всего на данный момент в суды направили более 120 исков о задолженности по зарплате. Также в пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что средняя зарплата в городе составляет 72,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге для ветеранов подготовили выплаты ко Дню Победы в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv