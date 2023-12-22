В Петербурге для ветеранов подготовили выплаты ко Дню Победы в размере от 5 до 10 тыс. рублей

Выплату в размере 5 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Губернатор Петербурга подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О реализации главы 33-1-3 "Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне". Инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года получат по 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, выплату в размере 5 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к числу граждан, указанных выше.

Льготники, которые есть в информационной системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", получат средства до 9 мая. Жителям Петербурга, сведения о которых отсутствуют, выплаты будут отправлять по заявлению.

Ранее мы писали, что план мероприятий ко Дню Победы утвердил губернатор Петербурга.

Фото: Piter.tv