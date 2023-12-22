В общественном транспорте Луги сохранят льготный проезд

С 1 мая на ряде автобусных маршрутов начнет работу новый перевозчик.

В общественном транспорте Лужского района Ленобласти сохранят льготный проезд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту.

Отмечается, что информация о прекращении приема льготных проездных билетов с 1 мая не соответствует действительности. В комитете добавили, что с начала месяца на ряде автобусных маршрутов начнет работу новый перевозчик, ООО "Гранит-Авто". Речь идет о № 2, 7, 8, 8а, 11, 125, 139, 149, 149а, 110, 110б, 121, 123, 126, 128, 129, 129а, 133, 135, 135а, 136, 164 и 180.

Ранее мы сообщали, что в Петергофе каршеринг столкнулся с лазурным автобусом.

Фото: Piter.tv