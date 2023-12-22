В МИД России рассказали о том, какие гарантии невозможно дать.

Безрассудно заявлять, что атаки на территорию Запорожской атомной электростанции не связаны с киевским режимом, однако страны коллективного Запада просто не могут признать очевидное. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Причины такой позиции со стороны международных союзников Украины Москве очевидны.

Потому что как только они произнесут слова "атака киевского режима на ЗАЭС", рассыплется полностью их миф о свободном, демократическом образовании и его лидере Зеленском как о человеке мира, как они все время рассказывают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, то на Западе не готовы "объясняться с мировым сообществом, так как только они это сделают, то мировое сообщество задаст вопрос о том, как может быть следующий транш для ВСУ гарантирован от того, что он не будет применяться именно в отношении Запорожской АЭС. Мария захарова отметила, что никаких гарантий быть не может, так как Запад успешно вскормил монстра, вывел его на геополитическую арену и выписал ему "индульгенцию на будущее".

Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik