В МИД России оценил планы Елисейского дворца по помощи ВСУ.

Французские военнослужащие в составе порядка 1,5 тысяч человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для дальнейшей переброски на территорию Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что у властей страны появляются новые сведения о подготовке Парижем собственного военного контингента для помощи армии киевского режима. В МИД РФ подчеркнули, что в таких целях командование французского иностранного легиона в начале марта 2024 года утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек.

Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России