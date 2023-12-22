  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
122
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины

0 0

В МИД России оценил планы Елисейского дворца по помощи ВСУ.

Французские военнослужащие в составе порядка 1,5 тысяч человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для дальнейшей переброски на территорию Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что у властей страны появляются новые сведения о подготовке Парижем собственного военного контингента для помощи армии киевского режима. В МИД РФ подчеркнули, что в таких целях командование французского иностранного легиона в начале марта 2024 года утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек.

Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Шведский стол". Захарова раскрыла антиправовой характер "формулы Зеленского".

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, отправка войск, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии