В МИД РФ считают, что "формулу мира" следует переименовать в "формулу Зеленского".

Попытки со стороны киевского режима склонить различные государства к поддержке отдельных пунктов "формулы Зеленского" не имеют ничего общего с международным правом, так как речь просто идет об издевательстве над юриспруденцией и антиправовой истории. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Это история про то, что каждый может выбирать, что ему нравится делать, и что ему не нравится делать – не на основе соотношения с законностью как с эталоном, а исходя из собственных представлений о прекрасном.... это очень удобная история, и они молодцы, что такое придумали.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что коллективный Запад придумал для украинских властей определенный список положений, которые распространяются среди стран мира в надежде на то, что "каждый для себя что-нибудь интересненькое найдет". После этого Киев скажет о том, что ему удалось собрать консенсус по "формуле мира" президента Владимира Зеленского. При этом власти не не будут говорить о том, что каждая из стран подписалась под каким-то конкретным пунктом, а скажут, что это было сделано под всеми.

Захарова осудила реакцию израильских СМИ на авиаудар по консульству Ирана.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik