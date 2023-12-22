Захарова осудила реакцию израильских СМИ на авиаудар по консульству Ирана

В МИД России оценили удары еврейского государства по дипломатическому зданию Ирана в Дамаске.

Израильские СМИ с ликованием отреагировали на нанесение авиационного удара по генеральному консульству Ирана в Дамаске. Такую политику в медиасфере в МИД охарактеризовали как массированную информационную кампанию ненависти, в которой трагедию не только не оправдывали, но даже считали величайшим достижением. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Она напомнила слушателям о том, что воздушному нападению подверглось дипломатическое консульское представительство иностранного государства в третьей стране.

Не констатация. Мало того, это еще ликование с таким, знаете, издевательством, потому что все это приходилось на дату, связанную с иранской государственностью. Это было просто издевательство. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила россиянам о том, что консульства, посольства стран защищаются дипломатическими и консульскими Венскими конвенциями, под которыми подписалось международное сообщество. В произошедшем в Сирии российский дипломат увидела "признаки конца международного права".

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik