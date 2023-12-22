В МИД РФ прокомментировали катастрофу в палестинском анклаве на Ближнем Востоке.

Тысячи детей погибают в секторе Газа не из-за природной катастрофы, а из-за действий людей, но последние при этом все еще являются "рукоподатными" на геополитической арене. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат отметила, что такую трагедию в палестинском анклаве следует рассматривать в качестве "точки невозврата". В МИД РФ уточнили, что еды в палестинском анклаве нет не потому, что какие-либо техногенные катастрофы не позволили продукты питания привезти в регион и не из-за того, что участок отрезан от внешнего мира природными обстоятельствами. Дипломаты заметили, что потерпевших от еды отрезали именно люди. В Москве подобное считают недопустимой ситуацией, так как дальше, после прохождения этой "точки" будет "обрыв".

... Сколько детей искалечено, – без рук, без ног. Сколько детей, которые голодают. Это невозможно представить, но они умирают от голода. Так же, как умирали дети в блокадном Ленинграде. <…> Я считаю, что это уместное сравнение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: МОК обязан начать расследование грязносердечных признаний Баха.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik