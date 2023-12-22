Захарова: МОК обязан начать расследование грязносердечных признаний Баха

В МИД РФ оценили пранк российских блогеров над Томасом Бахом.

Сговор главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха с украинской стороной о слежке за российскими спортсменами должен быть расследован. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат прокомментировала разговор Баха с блогерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), в котором иностранец признал, что просил у украинских представителей следить за политическими высказываниями со стороны российских спортсменов, сделанных в Интернете, в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Он находится в сговоре, он прямо так и сказал, с украинской стороной. И наделил их полномочиями собирать информацию, которая ляжет в основу отказа атлетам из России. Вы вообще вдумайтесь! Это как вообще? Это же чудовищно <…> Есть чистосердечное признание, а это – грязносердечное признание. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уверена в том, что руководство международного олимпийского комитета обязано начать расследование по факту произошедшего. В противном случае принцип олимпизма "рассыплется на глазах у человечества".

"Это их почерк, это их стиль". Захарова о преступлении в Буче.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik