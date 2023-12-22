В МИД России напомнили о двухгодичной годовщине преступления Киева.

За преступлением в Буче стоят западники, это их почерк, их стиль. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат подчеркнула, что события двухгодичной давности на территории Киевской области подлежат юридической оценке. В Москве называют произошедшее провокацией, которая была призвана стать для киевского режима предлогом для продолжения преступных деяний, аккумулирования поддержки со стороны международных союзников.

.... Выколачивания, выклянчивания денег, средств вооружения и так далее.... И преступники, которые это совершали, должны будут понести ответственность. Но я вам скажу больше. За этим преступлением стоят западники. Это их рука, это их почерк, это их стиль. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская чиновница напомнила о том, что 24 апреля 2022 года британское издание "Гардиан" сообщило о том, что, согласно первым результатам судкбно-медицинской экспертизы тел, найденных в Буче Киевской области, большая часть гражданского населения погибла в результате артиллерийских обстрелов от осколков противопехотных 122-миллиметровых снарядов гаубиц, стоящим на вооружении Вооруженных сил Украины.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik