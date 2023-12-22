МИД РФ: интернет-гиганты солидаризируются с террористами, не удаляя злорадные комментарии

Западные медиагиганты солидаризируются с террористами, отказываясь удалять бесчеловечные комментарии в отношении русских граждан, мирного населения после теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в социальных сетях украинские представители после трагедии публиковали циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии по теме.
Вопрос к американским интернет-гигантам и платформам - до сих по не решались удалять человеконенавистнические посты, которые призывают убивать русских, до сих пор считаете это нормальным?
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Запад втягивает Интерпол в политическую игру, заявил МИД России.
Фото и видео: МИД России
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