МИД РФ: интернет-гиганты солидаризируются с террористами, не удаляя злорадные комментарии

Мария Захарова оценила реакцию украинских пользователей в соцсетях на теракт в Красногорске.

Западные медиагиганты солидаризируются с террористами, отказываясь удалять бесчеловечные комментарии в отношении русских граждан, мирного населения после теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в социальных сетях украинские представители после трагедии публиковали циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии по теме.

Вопрос к американским интернет-гигантам и платформам - до сих по не решались удалять человеконенавистнические посты, которые призывают убивать русских, до сих пор считаете это нормальным? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Запад втягивает Интерпол в политическую игру, заявил МИД России.

Фото и видео: МИД России