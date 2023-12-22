Запад втягивает Интерпол в политическую игру, заявил МИД России

Мария Захарова оценила слова Юргена Штока о теракте в Подмосковье.

Коллективный Запад втягивает Интерпол в политическую игру. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала выступление главы профильной международной организации Юргена Штока о готовности оказать поддержку расследованию, которое сейчас проводят московские следователи по теракту, организованного на территории Красногорска в концертном зале "Крокус сити холл". В РФ напомнили о том, что от лица всего мирового полицейского сообщества структура подтвердила незыблемость фундаментальных принципов Интерпола. В частности, действие второй статьи Устава, в котором призывается обеспечивать и развивать как можно более широкое полицейское сотрудничество.

Хотелось бы понять, насколько слова Юргена Штока соотносятся с противоречивым и очевидно наносящим ущерб международному полицейскому сотрудничеству решением исполнительного комитета организации от 2022 года о введении ограничительных мер по обмену данными в отношении РФ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что данные меры со стороны Интерпола в очередной раз подтверждают факт того что структура настойчиво пытается отключить Россию от собственных информационных ресурсов и далее, из состава организации.

Запад публиковал соболезнования после отмашки Вашингтона.

Фото и видео: МИД России