Мария Захарова оценила реакцию Запада на теракт в Красногорске.

Запад публиковал соболезнования в отношении теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл" после отмашки Вашингтона. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что российские власти не оставили без внимания явную синхронизацию недружественных государств Европы с политическими высказываниями из США. В МИД РФ пояснили, что в первые часы после атаки боевиков власти Швеции ограничились только кратким комментарием о том, что они следят за событиями. Однако после того, как европейские чиновники поняли общую тональность происходящего, то решили выразить соболезнования.

Сателлиты США опубликовали их, как правило это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Аналогично поступили официальные лица Молдавии. Мария Захарова уточнила, что иностранные коллеги "буквально выдавили из себя скупые слова" после жестокого нападения на гражданское население. Это произошло после того, как отсутствие реакции со стороны Кишинева осудили местная русскоязычная диаспора и оппозиционные движения. В МИД РФ уточнили, что в теракте в Красногорске могли пострадать или погибнуть граждане Молдавии не только по паспорту, но по национальности или по родственным связям.

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе".

Фото и видео: МИД России