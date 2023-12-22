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Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе"

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В МИД РФ оценила реакцию недружественных стран на трагедию в Красногорске.

Представители стран коллективного Запада поняли, что "останутся за бортом" в том случае, если не изменят своего отношение к теракту, произошедшего в концертном зале "Крокус Сити Холл". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница пояснила, что именно поэтому накануне недружественные дипломаты массово посещали российское внешнеполитическое ведомство.

Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед. И они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что когда Россия предлагала объединить усилия международного сообщества в борьбе с ИГ* (* запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация), то Запад не поддержал такое начинание.

Захарова: первая реакция США на теракт в "Крокус Сити Холле" – это улика.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: запад, крокус сити холл, мария захарова, мид, теракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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