Захарова: первая реакция США на теракт в "Крокус Сити Холле" – это улика

В МИД РФ оценили масштабную поддержку общества из-за трагедии в Красногорске.

Высказывания администрации в Вашингтоне о непричастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" еще до начала расследования является уликой для Москвы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что сейчас современные технологии позволяют получать информацию непосредственно от участников тех событий, которые произошли. В МИД РФ уточнили, что не помнят ранее такого, чтобы мировая общественность в прямом эфире наблюдала за разворачивавшейся трагедией. Это позволяет не только сопереживать и сочувствовать людям, находящимся внутри, но также и самому как бы "находиться там". Мария Захарова заметила, что этот момент удалось прочувствовать многим, вне зависимости от языка, культуры или страны проживания.

То, что американцы в первые сутки, даже еще пожар не успели потушить, начали кричать, что это не Украина, я думаю, что это улика. Я по-другому это квалифицировать не могу. Это улика сама по себе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik