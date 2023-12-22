Захарова: ОБСЕ проигнорировала обстрелы ВСУ избирательных участков на выборах президента

Дипломат отметила, что игнорирование организациями Запада действий Киева является преступлением.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проигнорировала обстрелы украинскими войсками избирательных участков на выборах президента России. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с 15-го по 17 марта киевский режим нанес несколько ударов по избирательным участкам в Херсонской и Запорожской областях. Дипломат отметила, что игнорирование неправительственными организациями Запада действий Киева является преступлением.

Вы же видите, как людей расстреливает киевский режим в больницах, в школах, на избирательных участках. И вы молчите. Это историческое преступление. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала слова генсека НАТО с критикой выборов попыткой вмешательства в дела РФ.

Видео: МИД России