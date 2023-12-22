Захарова: ОБСЕ проигнорировала обстрелы ВСУ избирательных участков на выборах президента

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проигнорировала обстрелы украинскими войсками избирательных участков на выборах президента России. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, с 15-го по 17 марта киевский режим нанес несколько ударов по избирательным участкам в Херсонской и Запорожской областях. Дипломат отметила, что игнорирование неправительственными организациями Запада действий Киева является преступлением.
Вы же видите, как людей расстреливает киевский режим в больницах, в школах, на избирательных участках. И вы молчите. Это историческое преступление.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова назвала слова генсека НАТО с критикой выборов попыткой вмешательства в дела РФ.
Видео: МИД России
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