В МИД России прокомментировали выступление Йенса Столтенберга.

Москва расценивает слова генерального секретаря Североатлантического военного альянса Йенса Столтенберга с критикой выборов главы государства в России как попытку грубого вмешательства во внутренние дела страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что натовские страны оправдывают или просто не замечают удары вооруженных террористических формирований киевского режима, совершенные из оружия международных союзников по мирно голосующим россиянам на избирательных участках. Однако одновременно с этим Запад готов судить о нелегитимности выборов в любой точке планеты. В МИД РФ пояснили, что такого права у недружественных государств нет.

Комментарий генсекретаря НАТО о том, что якобы выборы в России, как он сказал, не были свободными и честными, рассматриваем как попытку грубого вмешательства. Другого от большинства сегодняшних натовских так называемых лидеров ждать и не приходится. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Марии Захаровой, странно слышать такие высказывания от чиновника из той организации, которая под лидерством Вашингтона имеет долгую историю силового давления и прямой военной агрессии в отношении независимых участников геополитического сообщества.

Захарова: Запад увязывает высылку дипломатов РФ с выборами президента.

Фото и видео: МИД России