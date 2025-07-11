Глава МИД РФ рассказал о курсе на милитаризацию региона из-за западных политиков.

Публичная риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что политическое руководство европейского региона хочет войны с Россией. Соответствующей информацией дипломат поделился со СМИ, выступая на пресс-конференции по результатам своего участия в официальных мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Дипломат из Москвы уверен, что текущие главы национальных правительств в коллективном Брюсселе готовы снова поднять "Европудля уже не гибридной войны".

Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондонаговорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавроы добавил, что Москва будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Во внешнеполитическом ведомстве страны назвали полным бредом заявления о том, что от нашего государства исходит какая-либо угроза для Старого Света.

Лавров нашел общее в риторике Мерца и хозяев концлагерей.

Фото и видео: МИД России