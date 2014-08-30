Лавров нашел общее в риторике Мерца и хозяев концлагерей

Глава МИД РФ напомнил о высказываниях немецкого канцлера в духе нацистов Третьего рейха.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сравнил высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца с риторикой нацистов. Соответствующей информацией дипломат поделился со СМИ, выступая на пресс-конференции по результатам своего участия в официальных мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель - вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове "вновь" он даже не поперхнулся. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства нашей страны также обратил внимание на другие высказывания немецкого чиновника. В частности, Фридрих Мерц говорил публично о том, что пусть Израиль "работает" в Иране, так как этим еврейское государство якобы делает грязную работу "за нас". По словам Сергея Лаврова, речь также напоминает слова хозяев концентрационных лагерей, которые предпочитали использовать коллаборационистов для уничтожения еврейского населения для того, чтобы не марать самим руки.

Лавров: на встрече с Рубио вбросы CNN про якобы бомбежку Москвы не обсуждались.

Фото и видео: МИД РОссии