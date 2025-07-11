Лавров: на встрече с Рубио вбросы CNN про якобы бомбежку Москвы не обсуждались

Глава МИД РФ обсудил с американским коллегой серьезные вещи, а не фейки.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сообщил, что на рабочей встрече с американским государственным секретарем Марко Рубио в Куала-Лумпуре обсуждались серьезные вещи, а не вбросы телеканала CNN с аудиозаписью якобы слов президента-республиканца из США Дональда Трампа на прошлогоднем мероприятии о том, что политик из Вашингтона мог бы бомбить Москву или Пекин. Соответствующей информацией дипломат поделился со СМИ, выступая на пресс-конференции по результатам своего участия в официальных мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю нейросеть - не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина, но все-таки мы серьезные вещи обсуждали. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров и Рубио кратко пообщались "на ногах" в Куала-Лумпуре.

Фото и видео: МИД России