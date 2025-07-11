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Лавров: на встрече с Рубио вбросы CNN про якобы бомбежку Москвы не обсуждались

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Глава МИД РФ обсудил с американским коллегой серьезные вещи, а не фейки.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сообщил, что на рабочей встрече с американским государственным секретарем Марко Рубио в Куала-Лумпуре обсуждались серьезные вещи, а не вбросы телеканала CNN с аудиозаписью якобы слов президента-республиканца из США Дональда Трампа на прошлогоднем мероприятии о том, что политик из Вашингтона мог бы бомбить Москву или Пекин. Соответствующей информацией дипломат поделился со СМИ, выступая на пресс-конференции по результатам своего участия в официальных мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. 

Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю нейросеть - не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина, но все-таки мы серьезные вещи обсуждали.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров и Рубио кратко пообщались "на ногах" в Куала-Лумпуре.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сергей лавров, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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