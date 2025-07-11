Лавров и Рубио кратко пообщались "на ногах" в Куала-Лумпуре

Дипломаты посетили Восточноазиатский саммит.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров и американский государственный секретарь Марко Рубио кратко пообщались друг с другом перед началом рабочего мероприятия, организованного в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. Соответствующий видеоролик опубликовали сотрудники пресс-службы внешнеполитического ведомства страны через социальные сети. Известно, что ди пломаты что-то оживленно обсудили. Само международное заседание проводилось в закрытом режиме.

Напомним, что накануне в столице Малайзии состоялось официальное мероприятие. Сергей Лаврова и Марко Рубио на нем общались. Рабочая встреча длилась около часа. Как сообщили в МИД РФ,стороны обсудили вопросы из повестки двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, а также мирное урегулирование в региональном кризисе на Украине, обстановку вокруг Ирана и Сирии.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье