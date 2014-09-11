РФ и Венгрия могут объединить усилия для защиты соотечественников на Украине

Москва и Будапешт открыто возвышают голос в защиту прав своих соотечественников на Украине, страны даже могут объединить свои усилия в этой борьбе против насильственной украинизации и дискриминации. Соответствующей информацией поделился российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для венгерской газеты Magyar Nemzet. Чиновник обратил внимание иностранной аудитории, что киевский режим в нарушение Конституции и международных обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств принял законы по тотальному искоренению всего русского. Он отметил, что насильственной украинизации подверглось не только русскоязычное население, но и "другие этнические группы, включая венгерскую, румынскую, польскую, болгарскую, армянскую, белорусскую, греческую".

В Будапеште об этом прекрасно знают. Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении. Сергей Лавров, глава МИД

Лавров: катастрофическое увеличение расходов на оборону стран НАТО приведет к его краху.

Фото: МИД России