Лавров: катастрофическое увеличение расходов на оборону стран НАТО приведет к его краху

В МИД РФ оценили слова Радослава Сикорского об угрозе для НАТО.

Катастрофическое по своим масштабам увеличение расходов на оборону стран-членов Североатлантического альянса приведет к краху НАТО. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам Совета министров по внешней политике стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Дипломат уверен, что членам блока сейчас важно руководствоваться здравым смыслом. Таким образом эксперт прокомментировал СМИ слова польского коллеги Радослава Сикорского о том, что отказ от наращивания военных расходов Россией приведет к краху.

Наверное, он предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации... руководствоваться не выдуманными и не высосанными с пальцами угрозами, как это делают страны - члены НАТО, в том числе Сикорский. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что на днях глава нашего государства Владимир путин, выступая в Минске по завершению заседания Высшего Евразийского экономического совета, рассказал о том, что Россия планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом.

Лавров о протестах в Сербии: Россия надеется, что Запад не будет заниматься цветной революцией.

Фото и видео: МИД России