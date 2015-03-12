Лавров о протестах в Сербии: Россия надеется, что Запад не будет заниматься цветной революцией

Глава МИД РФ прокомментировал беспорядки в Сербии.

Москва надеется, что западные страны не будут заниматься цветными революциями в Сербии. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам Совета министров по внешней политике стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Дипломат отметил, что коллективный Запад часто пытается воспользоваться иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать собственные национальные интересы в ущерб интересам других партнеров из соответствующей страны

Мы очень надеемся, что западные страны, которые, как обычно, всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах.... что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия и Казахстан в контакте по пролету БПЛА ВСУ над республикой.

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