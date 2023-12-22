Захарова: Запад увязывает высылку дипломатов РФ с выборами президента

Страны коллективного Запада увязывают высылку российских дипломатов с проведением выборов главы государства за рубежом потому, что международные союзники киевского режима озлоблены качественной работой дипломатов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Объявлено о высылке российских дипломатов, это увязывается напрямую теми странами, которые мы называем недружественными или которые подвержены влиянию коллективного Запада, <...> и об этом говорится официально, с выборами и проведением выборов.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что внешнеполитическое ведомство Австрии подтвердило общественности сообщения СМИ о решении выслать двух сотрудников российского посольства, которые якобы совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.
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Фото и видео: МИД России
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