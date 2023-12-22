В МИД России оценили реакцию Запада на итоги президентских выборов в России.

Страны коллективного Запада увязывают высылку российских дипломатов с проведением выборов главы государства за рубежом потому, что международные союзники киевского режима озлоблены качественной работой дипломатов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Объявлено о высылке российских дипломатов, это увязывается напрямую теми странами, которые мы называем недружественными или которые подвержены влиянию коллективного Запада, <...> и об этом говорится официально, с выборами и проведением выборов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что внешнеполитическое ведомство Австрии подтвердило общественности сообщения СМИ о решении выслать двух сотрудников российского посольства, которые якобы совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

"Короли на заднем дворе". Захарова объяснила политику США в Европе.

Фото и видео: МИД России