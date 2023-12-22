"Короли на заднем дворе". Захарова объяснила политику США в Европе

В МИД России назвали причину озлобленности Вашингтона на отношения, сложившиеся между РФ и ЕС.

В американской администрации не могли смириться с развитием сотрудничества между Россией и странами Европейского союза, с формированием евразийского экономического пространства, поэтому начали бить по этим отношениям, втягивая Брюссель в санкционную политику. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. По мнению чиновницы, теперь члены ЕС мучительно для себя переживают последствия введенных в отношении Москвы ограничений. В МИД РФ отметили, что ответ пришелся по-живому, болезненно.

Не могли США смириться с тем, что нарастает, появляется и очевидно приходит в некое движение полностью евразийское пространство. <…> Если евразийский проект продолжил бы этими темпами нарастать, то США делать бы было вообще нечего. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В России добавили,что если бы между ЕС и РФ не было инвестиционной взаимозависимости, экономической подоплеки, то регион не стал бы переживать санкционное давление так катастрофически.

Захарова: РФ будет постоянно апеллировать к честному расследованию на "Северных потоках".

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио