В МИД России назвали того, кому выгодна было совершить преступление в Балтийском море.

Москва на международной арене будет постоянно апеллировать к необходимости транспарентного проведения расследования диверсий, произошедших в акватории Балтийского моря на "Северных потоках". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница пояснила, что логика, основанная на фактах, говорит о том, что взрывы на газопроводах были выгодны американской администрации под управлением лидера Белого дома Джо Байдена.

Даже если это следствие не завершится на Западе, оно идет у нас. Да, не закончено следствие по "Северным потокам", но и без следствия мы помним, что сказали президент США Байден и Нуланд относительно этого проекта, сказали, что они его уничтожат... Мария Захарова

В МИД России подчеркнули, что на внешнеполитическом и других треках до введения санкционного давления дипломатами были достигнуты со странами Евросоюза фантастические результаты, наблюдалась практическая энергетическая и экономическая интеграция. Именно поэтому власти США решились совершить преступление, при этом не выдавая возможности для ЕС лучше, чем давала региону Россия.

Захарова: ситуация вокруг Миддлтон прояснила историю Скрипалей.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио