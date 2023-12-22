Захарова: ситуация вокруг Миддлтон прояснила историю Скрипалей

Ситуация с "исчезновением" из общественного пространства принцессы Уэльской Кейт Миддлтон показала миру, как на самом деле развивалась история вокруг Скрипалей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.
Сегодня на ситуации с Кейт Миддлтон каждый человек может понять, как была устроена вся история вокруг Скрипалей.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова прокомментировала слова Шольца о "прыжках с высоты".
Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио
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