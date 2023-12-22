Захарова: ситуация вокруг Миддлтон прояснила историю Скрипалей

В МИД РФ оценили британский скандал.

Ситуация с "исчезновением" из общественного пространства принцессы Уэльской Кейт Миддлтон показала миру, как на самом деле развивалась история вокруг Скрипалей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Сегодня на ситуации с Кейт Миддлтон каждый человек может понять, как была устроена вся история вокруг Скрипалей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала слова Шольца о "прыжках с высоты".

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио