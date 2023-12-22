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Захарова: ситуация вокруг Миддлтон прояснила историю Скрипалей

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В МИД РФ оценили британский скандал.

Ситуация с "исчезновением" из общественного пространства принцессы Уэльской Кейт Миддлтон показала миру, как на самом деле развивалась история вокруг Скрипалей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. 

Сегодня на ситуации с Кейт Миддлтон каждый человек может понять, как была устроена вся история вокруг Скрипалей.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала слова Шольца о "прыжках с высоты".

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио

Теги: кейт миддлтон, мария захарова, мид, скрипали
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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