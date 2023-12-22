В МИД РФ оценили слова канцлера Германии по поводу отправки Украине ракет Taurus.

Заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, сравнившего общественные и политические дебаты о поставках дальнобойных систем вооружения Taurus производства ФРГ армии киевского режима с безрассудным прыжком с высоты и детским испытанием на смелость, можно отнести и к ситуации вокруг подрыва газопроводов "Северные потоки" в акватории Балтийского моря. Иностранный политик уточнил, что такое прыжок может привести человека к перелому обеих ног. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Это не детство он вспомнил – он рассказал, что произошло с Германией под его руководством. Понимаете, это они забрались на это дерево и спрыгнули. У них на глазах был взорван судьбоносный для них источник их экономической жизни, их благополучия. У них прямо под носом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, как США использовали НПО в России.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио