Захарова рассказала, как США использовали НПО в России

В МИД РФ раскрыли, как финансируемые Вашингтоном НПО были признаны иноагентами.

Неправительственные организации в России, спонсировавшиеся американскими представителями, не занимались заявленным выстраиванием гуманитарных связей между двумя странами, а наоборот, стремились разрушить основу волеизъявление народа. Сооответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила условия, при которых такие НПО отбирали студентов в России для отправки их на территорию США. При подобной деятельности Москву удивлял тот факт, что посольство США закрыло консульскую службу по выдаче въездных виз.

Возникает же вопрос, о каких таких связях гуманитарных можно говорить? А тех, кого отбирали на территории нашей страны, например, для отправления в Штаты, наверное, это делали не для того, чтобы стимулировать взаимный туризм между нашими странами. Наверное, были какие-то совершенно иные мысли и идеи. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что подобные организации были настроены были не только на влияние на электоральные процессы, надеясь привести к власти своего кандидата на местном уровне или региональном уровне, но и на разрушение демократических основ. Некоторые НПО были внесены в число иностранных агентов, другим запрещена деятельность в стране.

Захарова рассказала о попытках помешать проведению выборов за рубежом.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости