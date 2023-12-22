Захарова рассказала о попытках помешать проведению выборов за рубежом

В МИД РФ оценили реакцию Запада на проведение президентских выборов в России.

Недружественные страны максимально затянули ответ на российскую ноту по организации выборов главы государства, а также дополняли ее положениями о новых регионах. Сооответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отметила, что Москва разослала традиционную дипломатическую ноту в отношении стран коллективного Запада после того, как поняла, какой именно внешнеполитический курс они выбрали по поводу голосования 15-17 марта.

Несколько месяцев назад мы начали слышать от зарубежных стран, либо на уровне их официальных властей, либо по линии их органов безопасности, через мейнстримовые СМИ идеи о том, что проводить выборы президента России за рубежом Москве никто не позволит. Запугивали по-разному. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ указали на особый интерес к ответу, который ожидался от недружественных стран. Мария Захарова отметила, что говорит не о вопрос желания или личной точке зрения, а международных обязательствах, исполняемых по Венской конвенции дипломатических сношений перед Россией и перед гражданами.

Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости