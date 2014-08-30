У Варшавы есть повод бояться России, заявил глава МИД Польши

Радослав Сикорский рассказал о той "угрозе", которая исходит от территориального соседа.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что у Варшавы есть повод бояться Москвы. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире республиканской радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос ведущего программы о том, рассматривают ли местные власти Кремль в качестве своего врага.

У нас есть поводы бояться России. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Среди надуманных причин дипломат назвал то, что Россия якобы угрожает стране, "в том числе ядерным оружием". Польского представителя не смутило то что российская доктрина предусматривает только ответный удар в случае применение против нее или ее международных союзников ядерных или альтернативных видов оружия массового поражения. Ранее глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на членов НАТО, потому что в этом нет никакого смысла.

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Фото и видео: YouTube / RMF24