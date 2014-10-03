Глава Польши напомнил о важности логистической инфраструктуры страны для помощи союзникам.

Польский президент Анджей Дуда сообщил о намерении закрыть аэропорт Ясенка в Жешуве, который является логистическим хабом для поставок военной помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местным журналистам из газеты Otwarta Konserwa. Глава государства отметил, что стране важно более решительно подчеркивать занимаемую роль в контексте украинского регионального кризиса, так как и украинские власти и международные союзники считаются логистические ресурсы Варшавы якобы "своими".

Они просто считают, что аэропорт Жешува и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим "до свидания. Анджей Дуда, президент Польши

Анджей Дуда указал на значимость инфраструктуры, расположенной в восточной части страны, включая аэропорт Ясенка, который играет существенную роль в доставке гуманитарной и военной помощи наукраинскую территорию.

Дуда: Польша не требует международного признания Волынской резни геноцидом.

Фото: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda