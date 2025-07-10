Польский политик напомнил о трагедии, которая произошла во времена Второй мировой войны.

Варшава больше не требует международного признания как геноцида тех событий Волынской резни, совершенной боевиками ОУН-УПА (Организация украинских националистов, считающаяся террористическим, националистическим и экстремистским движением, запрещенным на территории России) в западной части современной Украины в 1943 году. Соответствующее заявление сделал польский политический лидер Анджей Дуда. Такой комментарий европейский политик сделал в эфире YouTube-канала Nowy Ład в интервью для консервативных блогеров из киевского режима.

Я всегда подчеркиваю - мы не ожидаем международного признания геноцидом. Не бойтесь, нам не нужны компенсации. Анджей Дуда, глава Польши

МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки.

Фото и видео: YouTube / Nowy Ład