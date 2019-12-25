Радослав Сикорский обвинил Россию в массированной атаке на Украину, в которой пострадало дипломатическое ведомство Варшавы.

Польский министр по внешней политике Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Варшавы в Киеве якобы было повреждено в результате нанесенных по украинской столице ракетных ударов. Соответствующая информациЯ приводится в социальных сетях европейского политика. Однако какие-либо доказательства иностранным дипломатом не были опубликованы.

Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом Петром Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что украинские СМИ утром 4 июля сообщали о взрывах в столице, произошедших на фоне объявленной властями воздушной тревоги.

Навороцкий: Украина не выполнила условий для того, чтобы ее вступление в ЕС обсуждалось всерьез.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Radosław Sikorski