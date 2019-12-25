МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки

Польский министр по внешней политике Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Варшавы в Киеве якобы было повреждено в результате нанесенных по украинской столице ракетных ударов. Соответствующая информациЯ приводится в социальных сетях европейского политика. Однако какие-либо доказательства иностранным дипломатом не были опубликованы.
Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом Петром Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО.
Радослав Сикорский, глава МИД Польши
Напомним, что украинские СМИ утром 4 июля сообщали о взрывах в столице, произошедших на фоне объявленной властями воздушной тревоги.
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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Radosław Sikorski
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