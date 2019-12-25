  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки
Сегодня, 12:51
112
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки

0 0

Радослав Сикорский обвинил Россию в массированной атаке на Украину, в которой пострадало дипломатическое ведомство Варшавы.

Польский министр по внешней политике Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Варшавы в Киеве якобы было повреждено в результате нанесенных по украинской столице ракетных ударов. Соответствующая информациЯ приводится в социальных сетях европейского политика. Однако какие-либо доказательства иностранным дипломатом не были опубликованы.

Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом Петром Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что украинские СМИ утром 4 июля сообщали о взрывах в столице, произошедших на фоне объявленной властями воздушной тревоги.

Навороцкий: Украина не выполнила условий для того, чтобы ее вступление в ЕС обсуждалось всерьез.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) /  Radosław Sikorski

Теги: мид, польша, посольство, радослав сикорский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии