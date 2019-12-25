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Навороцкий: Украина не выполнила условий для того, чтобы ее вступление в ЕС обсуждалось всерьез
Сегодня, 11:13
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Навороцкий: Украина не выполнила условий для того, чтобы ее вступление в ЕС обсуждалось всерьез

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Президент Польши оценил будущее Украины в ЕС и НАТО.

Киевский режим не выполнил условий для того, чтобы вступление Украины в Европейский союз обсуждалось серьезно. Соответствующее заявление сделал в интервью польскому телеканалу Polsat избранный президент Кароль Навроцкий. Иностранный политик в тоже время отметил, что принадлежность Украины к миру коллективного Запада отвечает национальным интересам Варшавы. Глава государства выразил мнение о том, что в геополитическом, стратегическом смысле международным союзникам необходимо сотрудничество с Украиной, которое должно осуществляться на партнерской основе

Сейчас еще не время, чтобы всерьез разговаривать о вступлении Украины в ЕС. Я - противник вступления Украины в ЕС без каких-либо условий.

Кароль Навороцкий, президент Польши

Дополнительно Кароль Навроцкий в очередной раз заявил публично о том, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не представляется возможным, так как данный шаг означал бы вступление стран Североатлантического альянса в военный конфликт с Москвой.

Польша в пять раз увеличит производство артиллерийских снарядов к 2026 году.

Фото: YouTube / Nawrocki2025

Теги: евроинтеграция, евросоюз, кароль навороцкий, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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