Пентагон: военные советники США в случае отправки на Украину не появятся у линии фронта

Патрик Райдер оценил вероятность участия военных советников США в боевых действиях в рядах ВСУ.

Американское оборонное министерство заверяет, что дополнительное количество военных советников США в случае переброски на территорию Украины "и близко не будут" размещены около линии фронта. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Вопрос об отправке дополнительных советников еще рассматривается, решение не принято. Но если такое решение будет принято, то есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это будет небольшое число. Во-вторых, эти люди будут работать в посольстве <...>, и на них будут распространяться те же ограничения. Патик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Сотрудники СМИ спросили у иностранного чиновника о том, обоснованы ли опасения общественности по поводу того, что гипотетическая гибель американского военного советника в результате боевых действий на Украине может сказаться на обострении регионального конфликта. Патрик Райдер заметил, что власти США признают существующую опасность также, как и в любом другом месте, в котором размещены военнослужащие США. Для защиты своих представителей будут предприняты необходимые меры предосторожности.

Пентагон призвал Ирак обеспечить безопасность американских сил в республике.

Фото и видео: YouTube / Associated Press