Александр Меркурис оценил слова Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск Запада на Украину.

Официальное заявление французского президента Франции Эммануэля Макрона об условиях для отправки западных войск на территорию Украины говорят о панике среди международных союзников киевского режима. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, и эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось. Александр Меркурис, эксперт

Иностранный эксперт утверждает, что партнеры украинских властей рассчитывали, что новый пакет американский военной помощи позволит армии киевского режима успешно противостоять российскому наступлению как минимум до конца 2024 года. Однако сейчас они начинают понимать, что этого может не произойти. Александр Меркурис отметил, что глава Елисейского дворца является еще одним предвестником панических настроений. Недавно глава Франции предоставил мировой общественности еще одно доказательство этому. Большое интервью европейского лидера для британского издания The Economist было названо "Срочным посланием Эммануэля Макрона для Европы".

"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris