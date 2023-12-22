Пентагон призвал Ирак обеспечить безопасность американских сил в республике

Патрик Райдер рассказал о нападении проиранских формирований на базы США.

Вашингтон просит иракское правительство гарантированно обеспечить безопасность американских военных в свете воздушных ударов, наносимые по базам США в Ираке и Сирии. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном министерстве бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что 22 апреля проиранские военные группировки совершили два безуспешных нападения

Это первые атаки на объекты коалиции с 4 февраля. Эти удары ставят под угрозу безопасность сил коалиции и находящегося в Ираке персонала. Если атаки продолжатся, мы без колебаний защитим наши силы, как делали это ранее. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

С начала эскалации палестино-израильского регионального конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года участились нападения на американские военные базы, расположенные в Ираке и Сирии с использованием ракет и дронов.

Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News