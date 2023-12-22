Патрик Райдер не стал делать анонс поставок для ВСУ.

Новый пакет военной помощи армии киевского режима покроет ее насущные потребности. о для осуществления поставок гуманитарной помощи палестинскому населению. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном министерстве бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник отметил, что не может анонсировать никаких поставок для Вооруженных сил Украины до того момента, пока законопроект не пройдет все стадии рассмотрения. Предположительно, Вашингтон передаст ВСУ средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. После одобрения Конгрессом США выделения дополнительных средств на оказание поддержки Украине, поставки вооружения могут быть осуществлены в течение нескольких дней.

Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины. Мы ожидаем, что могли бы поставить помощь в течение нескольких дней. Как только президент его подпишет, мы будем находиться в лучшем положении, чтобы обсуждать... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Сотрудник Пентагона отказался прокомментировать возможный размер пакета помощи.

США направили четыре корабля для помощи в создании временного порта в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News