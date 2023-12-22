США направили четыре корабля для помощи в создании временного порта в секторе Газа

Патрик Райдер рассказал о создании нового порта на Ближнем Востоке.

Американское министерство по обороне направило четыре корабля в Средиземное море с целью оказания поддержки при создании временного морского порта в секторе Газа, необходимого для осуществления поставок гуманитарной помощи палестинскому населению. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник добавил, что указанный объект начнет в полной мере эксплуатироваться в течение 60 дней

Сегодня Министерство обороны США направило четыре корабля Армии США с объединенной базы Лэнгли-Юстас в восточную часть Средиземного моря для поддержки операций по оказанию гумпомощи и миссии по строительству. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

На борту кораблей находится оборудование и материальные средства для поддержки миссии в акватории Ближнего Востока.

В новый пакет помощи Киеву войдут ПЗРК Stinger и противотанковые средства.

Фото и видео: YouTube / Associated Press