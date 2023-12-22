В новый пакет помощи Киеву войдут ПЗРК Stinger и противотанковые средства

Патрик Райдер рассказал о средствах, которые получат ВСУ от Вашингтона.

Американское министерство по обороне включит в новый пакет помощи армии киевского режима 84 единицы переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger, а также противотанковые средства, боеприпасы для противовоздушных систем обороны, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, снаряды с калибром в 105 и 155 миллиметров. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник пояснил прессе, что поддержка Вашингтона стала доступна за счет выделенных ранее денежных средств. При этом власти США не могут гарантировать предоставление ВСУ в будущем дополнительных пакетов помощи до того момента, пока местный Конгресс не одобрит запрос правительства в Белом доме о выделении дополнительных средств на эти нужды.

Единственный способ удовлетворить потребности Украины на поле боя кроется в том, чтобы Конгресс скорее одобрил запрос на дополнительное финансирование. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

США допустили разовую отправку помощи Украине до выделения средств Конгрессом.

Фото и видео: YouTube / Associated Press